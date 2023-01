Non oggi, ma la crescita di Ndombele offre un piano B

Al ritorno dall’ esperienza qatariota, Zielinski è apparso un po’ in ombra. Discontinuo per quanto riguarda prestazioni e di conseguenza, rendimento. Spalletti “vede” come sua alternativa il jolly Elmas, ma al momento la crescita di Ndombele è evidente e dà una rosa di soluzioni sicuramente maggiore. Il tutto senza stravolgere lo schieramento. Oggi, in quel di Salerno, non è previsto un particolare turnover rispetto alla gara con la Juventus, ci mentre del match con la Cremo0nese ci saranno solo Meret ed Elmas. A sinistra, quindi Mario Rui che, dopo l’esclusione di Milano, ha sempre giocato titolare in campionato. E nessun dubbio per Lobotka che ha sgombrato le ombre sulle sue condizione fisiche e sarà al centro del gioco azzurro.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino