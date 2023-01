Montervino: “Salernitana forse più motivata del Napoli”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (20-21) condotta da Dario Sarnataro:

«Nel derby chi sarà più motivato? Forse la Salernitana per quanto ci tengono i tifosi per questa partita, per quello che è successo, con il rientro di Nicola: So bene quanto vale e quanto può essere importante questo derby, ma in generale chi affronta la prima della classe ha motivazioni a mille. Il Napoli, nel contempo, non ha pochi stimoli, visto che si trova in vetta e dovrà dimostrare anche domani di condurre la gara in modo cinico, da primatista in classifica. Kvara assente? Un peccato, anche se Elmas è forse il giocatore più in forma della squadra e quindi non farà troppo patire l’assenza del georgiano. Il Napoli dovrà riscattare anche l’eliminazione dalla Coppa Italia che considero un incidente di percorso. Non mi aspettavo tuttavia gli azzurri fuori dal trofeo, anche per come sono usciti