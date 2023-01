Lozano ed Elmas ai lati di Osimhen, le probabili di Salernitana-Napoli

Le ultime di formazione di Salernitana-Napoli da La Gazzetta dello Sport:

Spalletti carica anche il suo Jack che sa avere fame di gol, e senza Kvara lì davanti, sul piano delle giocate da inventare, il bolognese non è secondo a nessuno e ha quella intelligenza tattica. utile a scardinare difese particolarmente attente e chiuse. E nonostante i numeri dicano che il miglior attacco affronterà oggi la peggior difesa del campionato, meglio non fidarsi. Chiosa Spalletti: «Mi fa piacere ritrovare Nicola su quella panchina lì, anche se può essere una complicazione in più. Lo stimo come uomo e come allenatore. Io la Salernitana non la analizzo nell’ultima partita. Hanno fatto anche buone partite. Leggo che passeranno al 4-3-3, possono farlo perché hanno diversi bravi giocatori. La differenza dobbiamo farla noi: se diamo il cento per cento allora per loro sarà dura. Ma se lasciamo qualcosa agli avversari saranno bravi a sfruttare la situazione”.