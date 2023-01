LIVE SERIE A – Salernitana-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

SALERNITANA (3-5-2) – Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi C., Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek All. Nicola

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Elmas A disp. Marfella, Sirigu, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone All. Spalletti

Arbitro: Chiffi; Ass1: Mokhtar; Ass2: Palermo; IV: Volpi; VAR: Nasca; AVAR: Massa

16,45 – Salernitana e Napoli sono arrivate all’Arechi. Ha smesso di piovere, anche se il cielo è sempre coperto. Ma dal rischio rinvio, sembra che la sfida si possa giocare.

16,23 – La Salernitana indosserà la classica maglia granata. Le prime immagini dallo spogliatoio dell’Arechi

Questo pomeriggio allo stadio “Arechi” si giocherà il classico tesa coda della diciannovesima giornata tra la Salernitana e il Napoli. I granata del rientrante in panchina Nicola dovrà puntare su una gara d’orgoglio dopo la pensante sconfitta contro l’Atalanta. Out per la sfida: Sepe, Fazio, Bronn, Mazzocchi, Maggiore e Radovanovic. Gli azzurri invece cercare di dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese anche se dovrà fare a meno di Kvara per sindrome influenzale e Juan Jesus per trauma contusivo. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione