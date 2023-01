Lega Serie A – Dopo stasera, Spalletti entra nella storia

Il Napoli ha messo un altro mattone su quelli posti finora in questo campionato, vincendo anche all’Arechi contro la Salernitana per 0-2, e raggiungendo i 50 punti al giro di boa. Ma stasera dopo la vittoria di Salerno, anche Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, può essere fiero di sè stesso per una motivazione in più. La Lega Serie A infatti, festeggia l’allenatore azzurro perchè entra ufficialmente nella storia, come il tecnico che ha il maggior numero di vittorie in Serie A, tra quelli ancora in attività. Con quella contro i granata sono 276 le vittorie di Spalletti, che viene così festeggiato, ed è ad un passo dai 5 allenatori più vincenti di sempre.

