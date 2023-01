Il Napoli è la terza squadra nell’era dei tre punti a raggiungere almeno 50 punti nel girone d’andata in una singola stagione di Serie A

Il Napoli ha aggiunto un altro tassello alla corsa allo scudetto, in questo campionato in cui, dopo la vittoria di stasera all’Arechi contro la Salernitana per 0-2, raggiunge il giro di boa con 50 punti. Opta Paolo, il sito che analizza i vari record e numeri raggiunti, sottolinea un dato interessante dopo stasera. “Il Napoli è la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere almeno 50 punti nel girone d’andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l’Inter. Olimpo”.

Fonte foto SSCN