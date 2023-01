Il doppio ex Capone: “Salernitana-Napoli? Ecco cosa farà la differenza. Kvara assenza pesante”

Antonio Capone, ex attaccante del Napoli e della Salernitana, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (20-21) condotta da Dario Sarnataro.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Kvaratskhelia assenza pesante, in parte mi rivedo in lui anche se è molto più forte. Preoccupa la Salernitana dopo le ultime partite, anche se sarà una gara non da ultima spiaggia, dal momento che la classifica arride ad entrambi, potendo vantare un +9: il Napoli sulla seconda, la Salernitana sulla zona retrocessione. Cosa sarà decisivo? La motivazione! Di fuoriclasse ce ne sono pochi, l’unico che poteva giocare con la sigaretta in bocca era Maradona.

E così anche il Napoli, che ovviamente è più forte tecnicamente rispetto alla Salernitana, deve giocare compatto, unito, di collettivo: se abbassi i toni rischi di perdere anche contro l’ultima in classifica. La Salernitana avrà un atteggiamento prudente, non lascerà campo aperto agli azzurri, provando a sfruttare le occasioni”.