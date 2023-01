(Formazione) Salernitana-Napoli, cambio di modulo per Nicola. Spalletti ritrova la difesa tipo

Questo pomeriggio allo stadio “Arechi”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà Salernitana-Napoli per la diciannovesima giornata di campionato. La squadra granata dovrà fare a meno di ben sei calciatori e il tecnico Nicola pensa ad un cambio di modulo 4-3-3. In attacco recupera Bonazzoli, ma spazio a Piatek dal primo minuto con Dia e Candreva ai lati. Per Spalletti c’è il ritorno della difesa tipo con Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui. In avanti Elmas al posto dell’influenzato Kvaratskelia e Lozano in vantaggio rispetto a Politano.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS