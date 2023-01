Dopo il Mondiale, Zielinski deve dare segnali di “scossa”

Giocare con Elmas (favoritissimo) o con Raspadori? Inoltre…Zielinski? Anche lui ha due alternative sulla carta: Ndombele e il solito Elmas. Proprio per quanto riguarda il centrocampista polacco, forse non accadrà a Salerno, vista già l’assenza di Kvaratskhelia, ma Piotr sta rischiando, nuovamente, di perdere la maglia da titolare. Un po’ per turnover, certo, ma un po’ anche per scelta. Ha bisogno di una scossa Zielinski, deve darla. Nelle gare “normali”. Anche perchè c’è Ndombele che inizia a insidiare il suo posto in questo avvio di anno nuovo. Oltre ad Elmas. A meno che, tutto è possibile, Elmas prenda il posto di Zielinski e lì davanti torni titolare Raspadori. Il numero 20 azzurro con la Cremonese ha deluso e, in linea generale, ha dato segnali di poca continuità di rendimento. Colpa del Mondiale, non è l’unico reduce dal Qatar in serie A che dà segnali di affanno fisico. L’impressione, in merito a stasera, è che se Kvara non si fosse fermato, Elmas avrebbe giocato nei tre della linea mediana.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino