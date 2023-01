Dazn – Spalletti: “Di Lorenzo meritava la fascia, complimenti a Meret”

AL termine della gara dell’ Arechi che ha visto il Napoli battere la Salernitana per 2-0, ai microfoni di Dazn, l’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti: “Queste partite, a volte, possono essere condizionate dall’entusiasmo, dalla sufficienza e dalla troppa responsabilità. L’abbiamo gestita nella maniera corretta dal punto di vista mentale. Nel primo tempo ci siamo affollati troppo nella trequarti e non trovavamo spazi, poi sono venute fuori due giocate in velocità che hanno ambiato l’inerzia della partita. Nel secondo tempo hanno fatto quello che dovevano fare gestendo benissimo. L’azione del primo gol riesce a creare insidia nella linea difensiva avversaria. Fino a quel momento eravamo stati troppo difensivi. Però poi siamo stati bravi a fare quei due gol, molto belli che ci sono serviti a mettere al sicuro la partita. Di Lorenzo è una parte fondamentale dei nostri 50 punti, la fascia di capitano se la meritava. Sono stati tutti d’accordo quando ho proposto di darla a lui, è impressionante per come si allena, per quello che dice ai compagni. Stasera faccio i complimenti a Meret per la parata decisiva. È stato pochissimo impegnato ed era al di fuori del gioco, ma è stato bravo a farsi trovare pronto. Aveva avuto qualche linea di febbre stanotte, quindi bravo a maggior ragione“.

Factory della Comunicazione