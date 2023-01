DAZN – Nicola: “Abbiamo ritrovato compattezza, un mattoncino”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ai microfoni di Dazn al termine del match dell’ Arechi contro il Napoli: “Abbiamo dato proprio tutto, ci abbiamo provato, ma abbiamo incontrato una squadra che ha perso una sola partita e pareggiate due. Abbiamo ritrovato compattezza, alla fine Meret ha fatto anche una grande parata. Abbiamo preparato la partita in pochi giorni, ma la squadra ha cercato di fare la sua partita in maniera importante. Stiamo prendendo troppe ripartenze, era importante per noi rallentare il loro gioco, il nostro obiettivo era contenere Osimhen. Dopo Bergamo, dove avevamo fatto di più, ma concesso troppo, stasera la compattezza è il mattoncino da portare avanti per riprendere il cammino”

Factory della Comunicazione