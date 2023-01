DAZN – Meret: “Siamo solo a metà, occorrono gioco ed altri punti”

Al freddo e al gelo per una partita intera, eppure quando c’è stato bisogno di lui, Alex Meret, ha risposto presente. Una bellissima ed importantissima parata ed i complimenti di Spalletti. Ai microfoni Dazn il portiere azzurro: “Oggi faceva molto freddo, era difficile mantenere la concentrazione. Sono stato chiamato in causa poche volte e sull’occasione finale sono stato bravo ad andare giù velocemente. Una vittoria che nasce da una partita matura, dove abbiamo sfruttato le occasioni create. Giocare in una squadra come il Napoli significa proprio venire sollecitato poche volte, ma in quelle devi essere pronto. Sono felice per la mia stagione e per quella della squadra, voglio continuare a lavorare così. La classifica la guardiamo, ma continuiamo a pensare ad una gara alla volta. Siamo a metà, abbiamo un ottimo vantaggio, ma occorrono ancora gioco e punti”

