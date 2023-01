Dazn – Di Lorenzo: “Vittoria di squadra, Spalletti mi ha responsabilizzato”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, autore del gol che ha sbloccato il match, interviene a fine gara ai microfoni Dazn: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, infatti loro erano molto chiusi dietro, in difesa e ci voleva calma, dovevamo far girare il pallone, senza fare errori, è stato importantissimo sbloccarla alla fine del primo tempo. Durante questa prima parte della stagione, siamo migliorati tanto sotto la gestione della gara, adesso ogni partita è tirata, lo sappiamo. Oggi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, abbiamo vinto da squadra. Qui ci sono campioni, autori di giocate, è giusto che vengano elogiati, loro decidono le partite, ma la squadra è fatta anche di altri uomini, noi terzini, noi centrali dobbiamo far uscire la palla velocemente, pulita nel gioco e innescare gli attaccanti. In estate abbiamo perso tanti giocatori importanti, ma siamo ripartiti alla grande formando un grande gruppo, dobbiamo continuare a così, è ancora lunga. A livello personale, il mister mi ha fatto crescere, mi ha responsabilizzato con questa fascia ed io sono contento di essere il capitano di questa squadra”

