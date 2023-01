Cappella (Rai): “Il Napoli parte favorito, ma dovrà giocare in modo molto diverso”

Fabrizio Cappella, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (20-21) condotta da Dario Sarnataro:

Factory della Comunicazione

«Salernitana-Napoli? Sarà un derby con una carica emotiva particolare, in casa salernitana ci sarà una attenzione molto più alta rispetto alla gara con l’Atalanta, ma affronta il Napoli senza tanti calciatori. Nel Napoli, che deve riscattare la brutta partita con la Cremonese, mancherà la velocità di Kvaratskhelia e non sarà di poco conto, dal momento che la difesa salernitana, per caratteristiche, patisce particolarmente calciatori rapidi. Al suo posto giocherà sicuramente Elmas che ha doti tecniche molto elevate ma non ha la velocità e la progressione del georgiano. La squadra di Nicola passa alla difesa a 4? Non ne sono sicuro, dopo 2 anni di difesa a tre mi sembra strano il passaggio di modulo, però staremo a vedere lo sviluppo della partita. Il Napoli parte favorito, ma dovrà giocare in modo molto diverso sia rispetto al derby di Salerno dello scorso anno che, ovviamente, rispetto al match con la Cremonese».