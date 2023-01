Caos Juve, i 15 punti di penalizzazione sono solo l’inizio: in arrivo altre sanzioni?

Momento nero per la Juve di Max Allegri: dopo la decisione della corte federale di penalizzare di 15 punti in classifica il club bianconero, i guai sembrano non essere finiti. Il 22 febbraio andrà in scena il secondo round che riguarderà la “manovra stipendi”, poi il 27 marzo partirà l’inchiesta “Prisma” in tribunale e per concludere la decisione dell’Uefa. Juve che potrebbe anche essere esclusa dalle coppe europee, uno scenario apocalittico per la nuova dirigenza come riportato da La Gazzetta dello Sport:

Sono aperti i fascicoli sulle «partnership» sospette con altri club, pure queste fra le carte di Torino, e soprattutto quello sulle due manovre stipendi che sembravano le vere sabbie mobili nella geografia dei pericoli «sportivi» per il club bianconero. E che ora nascondono altri rischi”.