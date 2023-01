CALCIO FEMMINILE – Sampdoria-A.c. Milan 0-3, sempre più in crisi la squadra ligure

Questa mattina, presso il Centro Sportivo di Bogliasco, si è giocato il testa coda valevole per la quattordicesima giornata di serie A femminile tra la Sampdoria e l’A.c. Milan. La squadra rossonera sblocca la gara con il tiro ad incrociare preciso di Mesjasz che spiazza Odden. Prima rete del neo acquisto ex Lione. La squadra di Ganz raddoppia con il rigore perfettamente realizzato da Asslani. Nella ripresa la squadra ligure cerca il gol per riaprire il match, ma Giuliani salva su Rincon su tiro da calcio di punizione. Nel finale l’A.c. Milan realizza la terza rete con Bergamaschi. Le rossonere bissano il successo contro il Parma, mentre per le blucerchiate è una crisi che non ha più fine.

MARCATRICI: 5′ Mesjasz, 35′ rig. Asllani, 88′ Bergamaschi.

SAMPDORIA (4-4-2): Odden; Panzeri (58′ Giordano), Pisani, Pettenuzzo, Oliviero; Cuschieri (46′ Gago), Prugna (79′ Re), Conc (58′ Rincon), Fallico; Cedeno, Tarenzi (58′ Lopez). A disposizione: Fabiano, Brunelli, Seghir, Taleb. Allenatore: Cincotta.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Guagni (88′ Andersen), Mesjasz, Fusetti (88′ Nouwen), Vigilucci (88′ Soffia); Adami (80′ Grimshaw), Mascarello; Bergamaschi, Asllani (67′ Dubcova K.), Thomas; Piemonte. A disposizione: Fedele, Babb, Carage, Dubcova M. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Ancora di Roma 1. Assistenti: Singh di Macerata e Rinaldi di Pisa. Quarto ufficiale: Faye di Brescia.

AMMONITE: Oliviero, Vigilucci.

Fonte: sampdorianews24.com