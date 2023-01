AdL e il tetto ingaggi non negoziabile

Dalla scorsa estate il Napoli ha iniziato ad attuare la politica dell’abbattimento del tetto ingaggi, soprattutto dei giocatori che guadagno oltre 4 milioni a stagione. Dopo i vari: Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, i prossimi potrebbero essere Zielinski e Lozano. Entrambi i giocatori sono stati informati come i loro agenti e se non dovessero accettare di ridursi lo stipendio, diranno addio alla maglia azzurra. Invece, come riporta il Mattino, sono a buon punto Rrahmani e Lobotka, mentre i 2.5 milioni d’ingaggio sarà proposto a Kvaratskelia, visto che ne guadagna la metà. E’ una politica che ha iniziato ad attuare il Milan ed ora lo fa la società partenopea. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora anche il Napoli arriverà al traguardo conquistato la scorsa stagione dalla squadra di Pioli. Insomma un tetto ingaggi non negoziabile.

Factory della Comunicazione

La Redazione