A centrocampo, all’Arechi, ci sarà un duello made in Africa

Anguissa contro Coulibaly, la partita dell’ Arechi sarà anche questo. Un duello made in Africa: il camerunense del Napoli vs il maliano della Salernitana. Gran fisicità e corsa, velocità, proposizione in verticale, due pilastri dei rispettivi centrocampi. Mezzala destra Anguissa nel Napoli di Spalletti, ruolo simile quello di Coulibaly nella Salernitana di Nicola. Due lottatori che si giocano ogni pallone e lo rincorrono, si sacrificano, tendono a coprire il vuoto lasciato da qualche compagno, hanno l’abitudine di raddoppiare sull’ avversario, bravi anche ad inserirsi e provare a cercare il gol. Sedici presenze in campionato, tutte da titolare di Anguissa che ha saltato per un infortunio muscolare le due partite con Roma e Bologna, stesso numero di presenze per Coulibaly che non ha preso parte per un problema muscolare al match contro l’Udinese e per squalifica a quella con il Torino. Hanno diverse qualità in comune, tra queste la grinta e il carattere: sono due di quelli che non mollano. Anguissa è al secondo anno in maglia azzurra, Coulibaly è alla seconda stagione con la Salernitana.

Fonte: Il Mattino

