300 agenti a presidiare l’Arechi: le misure in vista del derby

Si temono disordini in vista del derby dell’ Arechi tra Salernitana e Napoli. Per questo saranno impiegati trecento uomini delle forze dell’ordine in strada, decine – rigorosamente in borghese – confusi tra i tifosi. Saranno trentotto i tecnici della società Schidata a cui verrà affidata la gestione d il funzionamento dei tornelli, quattordici sono le persone pronte ad intervenire in caso di guasto per il settore tribunale, dieci per la curva, altri quattordici per i distinti. Sono questi i numeri della sicurezza in vista del derby campano. La trasferta è v ietata agli ultrà azzurri, il prefetto di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la gara di oggi anche nelle altre province campane: Benevento, Avellino e Caserta. Ma il Napoli ha tifosi nell’ agro nocerino e nei territori a cerniera tra le due province e sicuramente saranno presenti a Salerno. Non è stato previsto, però, un settore ospiti, in quanto si tratterà di supporters azzurri “camuffati” e tenuti d’occhio nei vari settori dello stadio, in particolare tribune e distinti. Sotto controllo il post gara. Possibili ed eventuali proteste da parte degli ultrà granata, visto che la squadra di Nicola viene da una sonora sconfitta in quel di Bergamo.

Fonte: Il Mattino