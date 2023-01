Il mercato sta entrando nel vivo e non riguarda solo la serie A. Il sito tuttoc.com aggiorna in tempo reale su un possibile affare del Gubbio. Il Foggia infatti, dopo aver ceduto Vacca avrebbe trovato l’intesa con il club umbro per la cessione del classe ’94 di Giuseppe Nicolao. Il terzino ex Napoli Primavera sarebbe il rinforzo adatto e darebbe esperienza al Gubbio.

