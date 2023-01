Se salta Salerno, Spalletti ha già il piano B per sostituire Kvara

L’alternativa numero uno a Kvara è Elmas che lo ha già sostituito nelle due partite contro l’Atalanta e l’Udinese andando a segno in entrambe le circostanze. Il macedone è in gran forma e ha fatto centro nelle ultime due gare realizzano con la Sampdoria il rigore che ha chiuso in maniera definitiva la sfida del Ferraris e il gol del 5-1 contro la Juventus. Molto positiva fin qui la sua stagione, cinque le reti totali realizzate finora in campionato, la prima con il Lecce alla quarta giornata al Maradona: rendimento costante con buone prestazioni sia quando è partito da titolare (6 volte, 5 in campionato e una in Champions League) che nelle 17 occasioni in cui è stato schierato a gara in corso. In una sola partita non è stato impiegato in questa stagione, quella contro la Cremonese in cui rimase in panchina: 23 le sue presenze totali, 17 in campionato e 6 in Champions League. Grande continuità del macedone che si è mantenuto sempre su alti livelli confermandosi un elemento importante per Spalletti come già avvenuto l’anno scorso.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino