PRIMAVERA 1 – Fiorentina-Napoli 2-1, azzurrini beffati con l’uomo in più

Questo pomeriggio allo stadio Turrini di Sesto Fiorentino si è giocata la sfida tra la Fiorentina e il Napoli del campionato Primavera. Gli azzurrini partono aggressivi, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Cross di Di Stefano e tocco da pochi passi di Toci. Gli ospiti sfiorano il pareggio con l’ex Milan Rossi, parata in due tempi di Martinelli. Nella ripresa, il pressing del Napoli porta al pareggio con Sahli che deposita la palla in rete. Nel finale però accade di tutto. La Fiorentina resta in dieci per il rosso ai danni di Favasuli, ma nel recupero i viola vincono il match con il gol di Vitolo che beffa il portiere dei partenopei. Una sconfitta incredibile, ma che conferma che spesso nel recupero subisce gol e perde punti pesanti. L’Inter nell’altra sfida perde per 2-1 sul campo della Sampdoria.

Marcatori: 24′ Toci (F), 55′ Sahli (N), 90’+4 Vitolo (F)

Fiorentina 4-3-3: Martinelli; Vigiani, Biagetti, Lucchesi, Favasuli; Nardi, Vitolo, Harder; Capasso, Toci [C], Distefano. A disposizione: Tognetti, Elia, Romani, Amatucci, Sene, Berti, Baroncelli, Denes, Presta, Falconi, Padilla, Ievoli, Comuzzo, Fragnelli, Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani

Napoli 3-4-2-1: Boffelli; Barba [C], Hysaj, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Spavone, Sahli; Rossi. A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Boni, Marranzino, D’Avino, Koffi, Russo, Nosegbe. Allenatore: Nicolò Frustalupi

Ammoniti: 36′ Favasuli (F), 58′ Gioielli (N), 62′ Alastuey (N), 72′ Lucchesi (F)

Espulsi: 83′ Favasuli (F)

Arbitro: signor Simone Taricone della sezione di Perugia

Assistente 1: signor Ivan Catallo della sezione di Frosinone

Assistente 2: signor Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido

