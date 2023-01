Non solo lo scambio Sirigu-Gollini, che dovrebbe formalizzarsi ufficialmente nella giornata di Lunedì, Napoli e Fiorentina trattano anche per il passaggio in viola di Andrea Petagna. Il problema dell’affare è rappresentato dalla formula del trasferimento: il Napoli chiede al club toscano l’acquisto a titolo definitivo per una cifra ancora da stabilire.

Factory della Comunicazione

Fonte: La Nazione