Nicolò Schira: “Riaperto il procedimento nei confronti della Juventus e la penalizzazione è pesante”

Quest’oggi era una giornata importante per la sentenza Prisma che riguardava la Juventus e i club di A, B e C per la questione plusvalenza. Arrivano importanti aggiornamenti dal giornalista Nicolò Schira su twitter. Secondo il direttore di Sportitalia Michele Criscitello, per il club bianconero si teme una penalizzazioni di 15 punti.

La Corte Federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze presentata dalla procura della #FIGC: riaperto il procedimento sportivo Figc a carico della #Juventus. Gli altri club dovrebbero essere prosciolti — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2023

