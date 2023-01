Michele Criscitiello: “Richiesta pesante della Procura nei confronti della Juventus”

Oggi è una giornata importante per l’indagine Prisma che vede coinvolte la Juventus ed atri club tra serie A, B e C. Importanti aggiornamenti da parte del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello e da Giovanni Capuano.

La Procura #Figc ha chiesto, oltre a 9 punti di penalizzazione per la #Juventus, l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Andrea #Agnelli, 12 mesi per #Nedved, Garimberti e #Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Federico #Cherubini

— Giovanni Capuano (@capuanogio) January 20, 2023