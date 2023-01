Maccarone: “Con l’assenza di Kvara, chance per Raspadori o Elmas”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore, tra le tante, dell’Empoli e del Siena. Di seguito, un estratto:

Con Kvara non convocato, chance per Raspadori con la Salernitana? “Spalletti valuterà le condizioni dei calciatori. Sebbene Jack non abbia fatto bene con la Cremonese, ma credo sia comprensibile che per una volta non abbia sfornato una prestazione positiva. Elmas, tuttavia, si è dimostrato un calciatore affidabile. Il mister deciderà poi di conseguenza, ma aver dato la possibilità ai calciatori meno utilizzati di scendere in campo, è stata la scelta più opportuna”.