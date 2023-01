RIVIVI IL LIVE – Spalletti: “Kvara out a Salerno, bisogna essere pronti a dare tutto per questa città. Abbiamo davanti un’occasione unica”

12: 35 – L.Spalletti: “Osimhen-Simeone insieme? Può essere una soluzione, devi considerare anche le caratteristiche ma possono giocare insieme”.

12:31 – L.Spalletti: “Vantaggio dall’eliminazione in Coppa Italia? Non ne vedo mai quando perdiamo, poi è chiaro che può farci comodo il fatto che ci saranno meno partite. Ma era importante arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia, la rosa che abbiamo ci permette di far giocare qualcuno che ha giocato di meno. La risposta è arrivare al campo e tornare ad allenarsi con la massima professionalità”.

12:30 – L.Spalletti: “Siamo in testa alla classifica ma c’è molta strada da fare, per quanto riguarda il mio futuro c’è tempo per ragionare sui contratti. Ci interessa solo arrivare in fondo a questa stagione”.

12:23 – L.Spalletti: “Dobbiamo avere sempre fame e vincere tutte le partite”.

Elmas? “Sono soddisfatto di tutti, a parte alcuni particolari. Elmas è uno che sta facendo vedere il suo valore, per lui è più facile far vedere le sue qualità. Mette sempre tutto in campo. Un bambino lo fermò e gli disse: “Elmas corri sempre, corri sempre”. Sarà di sicuro della partita”.

12:19 – L.Spalletti:

“Dobbiamo sempre dare il 100%, dare un punto di meno non equivale a uno ma a 20. Dai più possibilità all’avversario se non giri al massimo. Durante il break c’era il dubbio se saremo stati gli stessi, il derby a Salerno è un derby campano dove c’è da stare in campana. Quando si gioca in una grande squadra a volte devi essere quel calciatore che si fa trovare pronto nelle necessità”.

12:16 – L.Spalletti: Che partita sarà domani?

“Fa piacere ritrovare Nicola, la partita avrà duemila difficoltà. Ci aspetta una partita dura in uno stadio caldo, per quello che è il nostro percorso non possiamo scegliere quale partita andiamo ad affrontare. Con l’occasione che abbiamo davanti non possiamo scegliere niente, dobbiamo essere pronti anche alla voglia dell’avversario di fare la partita”.

12:13 – L.Spalletti: Crescita Osimhen?

“Victor è un calciatore che avrà un futuro importante, è un bravo ragazzo. È una persona forte, se lo vai a sfidare trovi roba dura, non ha problemi a reagire. Ma ha fatto passi in avanti importanti, non reagisce più ai falli come prima, perchè è un ragazzo intelligente. Ora viene via, gioca con la squadra e partecipa alla manovra. È di una leggerezza e di una velocità che è un piacere vederlo”.

12: 10 – L. Spalletti: Trasferte vietate?

“Per la storia della città dobbiamo ragionare in un certo modo. Se si fa casino non si vive la passione in maniera corretta, ci facciamo del male perchè i nostri tifosi sono importantissimi. Vogliamo sempre lo stadio pieno. Non lo so se è giusto o meno vietare le trasferte ma so che mi dispiace non averli al nostro fianco. Bisogna dare tutto per la città”.

12:07 – L. Spalletti: “Kvara non parte con la squadra, il medico ha dovuto dargli dei farmaci. Non ci ha fatto piacere uscire con la Cremonese ma non ci sono strascichi. Mi aspetto una reazione domani”.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese il Napoli si sta preparando per il derby contro la Salernitana. In vista del match dell’Arechi, mister Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alle ore 12,00, per analizzare il momento della squadra e arrivare al top alla sfida contro i granata. Ilnapolionline.com vi terrà in formati in tempo reale.

