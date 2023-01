La gara a Salerno – Nuovo modulo anti Napoli. Aut aut Ultras

Si riparla di campo dopo la burrasca in casa Salernitana e gli ultras esternano il loro malcontento. Rabbia e carica in vista del derby. Doppia seduta ieri: nel pomeriggio prove anti Napoli. Iervolino chiede di eliminare le scorie di Bergamo con altro approccio, dinamismo, attenzione in difesa. Previste novità tattiche e l’addio al 3-5-2. Si va verso la retroguardia a quattro. Indisponibili Fazio e Bronn, è immaginabile l’impiego di Daniliuc a destra, con Bradaric a sinistra e il duo centrale Lovato-Gyomber davanti ad Ochoa. Dalla cintola in su dipenderà dalle due fasi: tre attaccanti o due in base alla posizione di Candreva, delegato a supportare Dia e Piatek. In mediana spazio a Coulibaly, Nicolussi e Vilhena. A parte Bonazzoli (postumi influenza) e Dia (gestione caviglia), oggi saranno in gruppo. Dubbi anche per Piatek. La Curva Sud ieri si è fatta sentire. Anzi, leggere. Inequivocabile lo striscione con invito a «salvare la dignità» e «cacciare gli attributi» esposto al Mary rosy durante l’allenamento.

Fonte: Il Mattino