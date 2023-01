L. Marchetti Sky: “Le sconfitte non sono quasi mai colpa dei singoli”

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Anche se in molti se la prendono con Bereszynski, la sconfitta contro la Cremonese non può mai essere ascrivibile ad un solo calciatore. Forse i titolari della Cremonese hanno avuto un atteggiamento e una leggerezza diversi dalle seconde linee del Napoli. La Coppa Italia riserva sempre sorprese del genere. All’inizio non frega niente a nessuno poi nelle fasi finali diventa una competizione importante. Più che sottovalutare l’avversario, forse il Napoli ha sottovalutato la competizione, motivo per il quale sono state inserite tante seconde linee tutte insieme. Lo scambio Sirigu-Gollini è in via di definizione e credo arrivi soprattutto da un’esigenza dei giocatori. I due non sono particolarmente soddisfatti dell’esperienza vissuta nelle rispettive società. Su Kvara non credo che l’ipotesi rinnovo del contratto fino al 2028 si concretizzi adesso. Più che altro, Kvara andrebbe gratificato visto il suo rendimento. Quindi, più che prolungare il contratto, andrebbe aumentato. Ma per ora nessuno ha fretta. Tutto quello che è successo sulla panchina a Salerno secondo me non cambierà nulla in prospettiva del match col Napoli. Certo ci sarà una grande reazione di orgoglio dopo la sconfitta 8-2 e poi si tratta sempre di un derby».