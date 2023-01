(Formazioni) Salernitana-Napoli, dubbio in attacco per Nicola. Ballottaggio per Spalletti

Domani pomeriggio allo stadio “Arechi”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà Salernitana-Napoli per il classico testa coda di campionato. In vista del match valevole per la diciannovesima giornata, Davide Nicola dovrà fare a meno tra gli altri anche dei difensori Bronn e Fazio e schiererà il 4-3-3. Dubbio anche in attacco con Bonazzoli out per influenza. Stesso discorso vale in casa azzurra per Kvaratskelia, oggi provino decisivo per capire se potrà esserci contro i granata. Per il resto ballottaggio a destra per Spalletti, dove Lozano sembra in vantaggio rispetto a Politano. La difesa sarà infine composta da: Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS