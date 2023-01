Fiorentina, nuovo stop per Castrovilli: c’è lesione

Si ferma nuovamente Gaetano Castrovilli. Il calciatore della Fiorentina, dopo essere stato fermo per l’intervento al ginocchio dallo scorso mese di aprile, in allenamento ha accusato un problema al polpaccio. Difficile stabilire i tempi di recupero, ma la situazione non è delle migliori, come si legge dal comunicato ufficiale della Fiorentina. “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato costretto ad interrompere l’allenamento di ieri a causa di un dolore improvviso al polpaccio destro. Gli esami diagnostici effettuati nella tarda mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di 1-2 grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni“.

