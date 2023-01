Fedele: “Bisogna far giocare i giocatori nei propri ruoli”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

Factory della Comunicazione

«Napoli eliminato dalla Cremonese? Bisogna far giocare i giocatori nei propri ruoli. Il calcio ha una sua liturgia. Ci sono delle realtà consolidate. Il calcio è fatto di posizioni, conoscenza del compagno, di sguardi. E questa liturgia funziona solo quando giochi tante volte insieme. Bereszynski ha fatto una partita inguardabile nella fase difensiva. Ma non è stata solo colpa sua. L’altra sera è mancato un apparato difensivo di centrocampo che lo salvasse, nella partita di esordio. La Salernitana è in un momento caotico. E’ la prima volta che un allenatore viene esonerato e richiamato dopo tre giorni. L’eliminazione dalla Coppa Italia fungerà da stimolo ulteriore per il Napoli».