Di Gennaro: “L’assenza di Kvaratskhelia pesa nella trasferta di Salerno”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ed attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“L’assenza di Kvaratskhelia pesa nella trasferta di Salerno perchè ha detto la sua in quasi tutto il girone di andata. E’ un tassello importantissimo per come riesce a gestire le sue giocate e poi tatticamente è entrato in perfetta sintonia con la squadra. Detto questo, l’organico è ampio e Spalletti seppur Kvaratskhelia sia unico come caratteristiche, riuscirà a sostituirlo.

Elmas è più propenso a sostituire Kvaratskhelia, anche Raspadori può farlo, ma credo che Elmas sia favorito. Oltretutto, è il suo momento perchè Elmas è in grande condizione.

Sugli esterni il Napoli ha tanti calciatori dalle caratteristiche diverse, ma tutti saltano l’uomo per cui contro la Salernitana credo che Spalletti avrà l’imbarazzo della scelta.

Quando giocavo, ci fidavamo di quello che prendevamo. Probabilmente ciò che ci davano era lecito, si usava prendere farmaci leciti. Il Micoren ce lo davano per spezzare il fiato, ma era lecito, poi divenne lecito solo per la serie A perchè poi non lo era per le Uefa. Gli integratori si prendono anche adesso, ci fidiamo della medicina, per ciò che concerne lo sport, un pò di preoccupazione c’è, ma non dovremmo essere noi a parlarne”.