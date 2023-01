Dani Alves shock, arrestato il terzino ex Barcellona! Il motivo

L’ex terzino di Juve e Barcellona, Dani Alves, è stato arrestato. La notizia sconvolgente degli ultimi minuti vede il difensore brasiliano del Pumas al centro di un accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. La denunciante, che era nel locale di Barcellona per una festa lo scorso 30 dicembre, ha raccontato alla polizia che il 39enne brasiliano l’ha toccata nelle parti intime, senza il suo consenso. Il giocatore al momento si trova in tribunale in stato di fermo. Ora spetterà al giudice decidere se trasferirlo in prigione o rilasciarlo, in attesa del processo.

