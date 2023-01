C. Marolda, giornalista: “E’ sempre importante, stava riprendendo il suo ritmo”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Le parole di Spalletti sono state scontate, non ho trovato neanche un minimo di autocritica per quanto successo con la Cremonese. Ora arriva una gara importante, come tutte quelle che arriveranno nel cammino del Napoli. Nicola vorrà dare una scossa ai suoi, magari cambierà modulo e si metterà a specchio per ostruire il gioco di Spalletti. Sarà una partita complicata, la lezione è arrivata con Lecce e Cremonese e ora speriamo che sia servita. L’assenza di Kvara? E’ sempre importante, è uno che stava anche riprendendo a giocare ai suoi livelli. E’ sempre un danno quando non è al fianco di Osimhen. Elmas però sta dando risposte positive e sta dando molto equilibrio alla squadra. Raspadori? Spalletti dice di aspettarsi di più da lui, ma quando? Quando entra negli ultimi 15′ in situazioni già complicate? Purtroppo il Napoli utilizza un modulo che non lo esalta. Poi Spalletti gli preferisce Elmas quando manca Kvara sulla sinistra, e immagino che Raspadori non possa essere contento. Zielinski? Conosciamo il suo talento, è uno che ogni tanto stacca per continuità. Questo è sempre stato il suo grande limite, un vero peccato per il suo talento”.

Fonte: Radio Punto Nuovo