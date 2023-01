Breda: “Talmente forte Osimhen che lascerà la Serie A”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Breda, ex calciatore ed ex allenatore della Salernitana. Di seguito, un estratto:

Parere sul ritorno di Nicola sulla panchina della Salernitana? “Questi episodi a volte servono a fare il salto di qualità, poiché offrono l’incazzatura adeguata per avere un buon rendimento. Era necessaria una scossa per ricaricarsi e resettare tutto. Bisognava focalizzarsi sul presente. Poi sarà il campo a parlare, ma questa situazione può giovare all’allenatore. Da proprietario, il presidente Iervolino ha entusiasmo ed una grande forza economica dalla sua parte, ma non ha abbastanza esperienza. Ritornare sui propri passi, tuttavia, non è sempre un aspetto completamente negativo, anche perché nel calcio succede sempre di tutto. Vedi il Napoli, in estate ha perso i propri uomini migliori, eppure sta disputando una stagione incredibile. Ricordo un’intervista di Spalletti, il quale dichiarò di avere una grande squadra e lo sta dimostrando. In queste situazioni, gli allenatori devono essere abili a trasformare tali episodi in motivazioni importanti”.