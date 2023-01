B. Bergomi: “Lo scudetto? La vedo dura, ma c’è una sola rivale per il Napoli”

Dopo una notte così, dopo un successo così, guardare la classifica fa ancora più male. L’Inter che ha incantato in Supercoppa non può essere la stessa che in campionato è a -10 dalla vetta. Eppure, la realtà dice questo e nel mondo nerazzurro aumentano i rimpianti. Anche Beppe Bergomi conferma: «Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli».

Quindi c’è ancora speranza nella corsa scudetto?

«Devo essere sincero: è durissima, serve più di un’impresa. Il Napoli viaggia forte e ha messo tra sé e le inseguitrici tre o più partite di differenza. Significherebbe crollare di colpo e i segnali arrivati dopo la sfida contro la Juve non sono incoraggianti per chi deve recuperare punti. L’Inter però deve provarci: infilando una serie di filotti consecutivi di vittorie, tipo otto vittorie e un pareggio e poi ancora otto vittorie eccetera. Onestamente, per quanto il valore dell’Inter imponga di crederci, la rimonta è davvero difficile».

Fonte: Gasport