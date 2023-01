A. Di Napoli: “Spalletti vede tutti i giocatori in egual misura”

L’ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

«Leggo molto positivamente ciò che è accaduto a Salerno. Iervolino non è uno stupido. Ha prima ascoltato i suoi e poi, registrato il sentimento di rivalsa, ha giustamente deciso di rinnovare la fiducia a Nicola. La sua decisione la ritengo inconsueta ma non anomala. Il Presidente, così facendo, ha ottenuto ciò che voleva: attenzione da parte di tutti e un atteggiamento diverso da parte di allenatore e giocatori. Il Napoli eliminato dalla Coppa Italia? Spalletti vede tutti i giocatori in egual misura. Per lui non ci sono titolari e panchinari e di domenica in domenica sceglie. Il turnover è inevitabile, lo considero giusto e saggio per reggere in tutte le competizioni. Credo che contro la Cremonese i calciatori, inconsciamente, hanno peccato un tantino di presunzione. Tutto qui»