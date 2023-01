TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Dopo la Cremonese, il Napoli avrà voglia di rivalsa a Salerno”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La sfida contro la Cremonese è stata davvero particolare. Paradossalmente con le seconde scelte il Napoli aveva ribaltato la sfida. Entrati i titolari la squadra è apparsa poco cattiva e si è usciti dalla competizione. Sicuramente c’è delusione perchè esci da una competizione come la Coppa Italia, ci si augura che la squadra possa riscattarsi al più presto. Chi al posto di Kvaratskelia? Domani ci sarà il provino decisivo per capire se sarà della gara, ma dovesse essere assente la soluzione più ovvia è Elmas. Il macedone ha dimostrato che può giocare nel ruolo del georgiano, con due gol e un assist nelle tre partite prima della sosta. La soluzione alternativa sarebbe Lozano sul lato mancino, ma Spalletti non l’ha mai provato quest’anno. Il messicano penso che possa giocare più a destra al posto di Politano. Sulla Salernitana, citando un famoso film è sembrato un “Amore a prima svista” tra Iervolino e Nicola. Credo che i tanti no ricevuti dagli allenatori in questi giorni hanno portato alla scelta di richiamare il tecnico piemontese. Credo che sulla carta sia una partita nettamente alla portata, ma dipenderà dall’atteggiamento della squadra granata, se giocare con la linea alta come nelle ultime sfide, oppure tutti chiusi per poi ripartire. Le assenze di Mazzocchi e Maggiori per equilibrio stanno pesando molto in casa Salernitana, in compenso i migliori sono Vilhena e Dia, elementi con esperienza internazionale. La prossima il Napoli dovrà sfruttare il calendario, visto che poi ci saranno Juventus-Atalanta e Lazio-Milan e guadagneresti dei punti sulle dirette concorrenti”.

