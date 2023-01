S. Zhang (pres. Inter) “vola”: «La rimonta al Napoli non è impossibile»

Ora il Napoli Lo Zhang d’Arabia ha vissuto per tre giorni da presidente operativo, sempre assieme alla squadra e allo staff: di solito con Inzaghi si comunica per telefono, stavolta le chiacchierate sono state vis-à-vis. E poi hai incontrato sponsor vari, attesi come acqua nel deserto in questi tempi di magra: la ricerca va avanti assieme a quella di un socio di minoranza. Certo, a vedere l’assenza rumorosa del proprietario dei cugini, la differenza salta agli occhi: il rampollo di Suning a palpitare con i suoi, Gerry Cardinale lontano a New York. Ci sarà tempo per vedere un derby spalla a spalla, per il momento Steven si gode la sua rivincita: il mancato scudetto dell’anno scorso, proprio contro il Milan, gli era andato di traverso. E anche lui, come l’amico Simone, ha adesso nel mirino solo il Napoli: «La rincorsa in campionato è lunga, e aperta: tutto può succedere con questa squadra…», l’ultimo messaggio presidenziale, in una serata che l’Inter difficilmente dimenticherà.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gasport