Oggi sarà CR7 contro Messi, venduto un biglietto a oltre 2 milioni

Sentitevi liberi di sentirvi vecchi. Questa sera Messi e Ronaldo giocheranno sullo stesso campo e ragionevolmente sarà l’ultima volta: la più grande rivalità di sempre, un uno contro uno iniziato nel 2008, è pronto per i saluti. Leo e CR7 non si sono incrociati al Mondiale ma lo faranno alle 18 italiane al King Fahd, lo stadio della Supercoppa di ieri, in un’amichevole tra Psg e una mista Al Nassr-Al Hilal. Discretamente triste. Tutto visibile anche in Italia: il Psg trasmetterà la partita sul suo canale YouTube.

Biglietto milionario L’Arabia, naturalmente, non aspetta altro: l’attesa è superiore a quella per Milan-Inter. CR7 si è appena trasferito all’Al Nassr per uno stipendino da 200 milioni a stagione e Messi presto o tardi potrebbe ricevere un’offerta superiore dall’Al Hilal. Lo stadio sarà esaurito e le stime parlano di più di due milioni di richieste. Il più invidiato (o forse no…) il businessman saudita che ha pagato 2,5 milioni di euro all’asta che assegnava un biglietto “Beyond Imagination”, “Oltre l’immaginazione”, che comprenderebbe – e ci mancherebbe – un contatto con i campioni. La partita, invece, è sbilanciata. Il Psg ha portato anche Mbappé perché, scrive L’Equipe, per la partita sarà pagato 10 milioni, più dell’intero montepremi della Supercoppa. Per la mista araba, al massimo, saranno titolari Talisca e Luiz Gustavo, con Gallardo in panchina. Messi e CR7 poseranno per le foto e non potranno non pensare al passato. Sono stati avversari in 36 partite e l’ultima è la vittoria della Juve a Barcellona nel dicembre 2020, con due gol di Cristiano. Leo però avrà per sempre un vantaggio: negli scontri diretti è avanti 16-11 e beh, ha vinto un Mondiale. E’ il Qatar, non l’Arabia, che li separerà per sempre. Fonte: Gasport