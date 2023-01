L’agente di Zerbin: “Nessuna destinazione, può dire la sua a Napoli”

«Al momento, perché nel calcio non si sa mai, posso dire che non si muove da Napoli». Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, non ha dubbi: l’azzurro non cambierà maglia questo gennaio. «Anche se siamo a fine gennaio la stagione è ancora lunga. Lui è molto felice di essere a Napoli ed è convinto di poter dare una mano. È normale che tutti vogliano giocare ed è giusto che sia così, lui resta per dare una mano e non per restare in disparte».I rumors di mercato non mancano, però. «È normale che piaccia, ha fatto bene. Era seguito già in estate e lo è anche adesso, piace a molti» ha continuato alla Radio Ufficiale l’agente «Il risultato con la Cremonese lascia l’amaro in bocca, ma so che Spalletti si è fatto sentire. Zerbin ha dato un’ottima dimostrazione, anche a livello fisico ed ha mostrato di poter dare una mano anche in una squadra di altissimo livello come il Napoli». Fonte: Il Mattino

