Kim, la “rivelazione”, non è ancora così “prezioso” da salire sul podio!

È una delle rivelazioni migliori di questo campionato, ma per Kim Min Jae c’è ancora da aspettare per essere al livello dei colleghi di Serie A e per salire sul podio sei “preziosi”. Almeno per il valore di mercato: a rivelarlo è il portale specializzato Transfermarkt, che svela i prezzi dei centrali difensivi del nostro campionato con il sudcoreano fuori dalla Top 3 italiana. Al primo posto resiste Skriniar (60 milioni), poi Bastoni (55) e Tomori (50). Kim è al 5° posto con un valore di 35 milioni, al momento dietro anche a Bremer (40).

