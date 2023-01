Jervolino, pres. Salernitana: “Sono stato follemente innamorato di una squadra e adesso lo sono di un’altra”

Danilo Jervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Salernitana-Napoli sarà il mio derby del cuore, come farei a dimenticare che con la famiglia andavo a vedere il Napoli di Maradona. Sono stato follemente innamorato di una squadra e adesso lo sono di un’altra, è decisamente il derby del cuore. Incrociamo le dita, siamo tutti scaramantici però sarebbe bello vedere vincere il Napoli lo scudetto e la Salernitana salvarsi. Napoli-Salerno c’è sempre più voglia di creare un ponte, poteva essere la volta buona, ma per una serie di decisioni che rispettiamo non è stato possibile. Secondo me non ci sarebbero stati disordini e sarebbe stato bello”.

