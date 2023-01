Il Napoli e il suo agente hanno le idee chiare su Demme

Il mercato del Napoli non riguarda solo lo scambio Sirigu-Gollini, ormai in dirittura d’arrivo e i rinnovi dove: Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo sono ormai chiusi, ma anche per la vicenda Demme. Il centrocampista tedesco piaceva alla Salernitana e ai club tedeschi, ma da ieri sarebbe stato tolto dal mercato. Non solo la società partenopea, ma anche il suo agente lo conferma: «Diego resta al Napoli per il momento. C’è stato un colloquio con Spalletti che gli ha confermato la sua fiducia e di conseguenza Demme è felice di proseguire. È vero che il mercato è aperto, ma la stima dell’allenatore gli fa assolutamente piacere e lo rende orgoglioso. Dopo la vittoria contro la Juve era felicissimo. Ora, tra l’altro, è concentrato sulla nascita della figlia». Almeno fino a Giugno Demme potrà pensare al Napoli e alla sua famiglia, poi per il futuro si penserà in un secondo momento.

