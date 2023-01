Daspo fino a 9 anni per tre “tifosi”azzurri. I fatti risalgono a Napoli/Ajax

Avevano picchiato un tifoso olandese prima di Napoli-Ajax. Pugno duro del Questore che ha adottato tre Daspo, per periodi dai 7 ai 9 anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, indagati per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto presunti organizzatori di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti del tifoso avversario. Che aveva tentato di rifugiarsi nel bar ma era stata raggiunto e trascinato fuori e colpito con calci, pugni e con un’arma da taglio.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino