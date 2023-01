Coppa Italia – Juventus/Monza 2-1, bianconeri ai quarti contro la Lazio

L’ultima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia oppone Juventus e Monza. La partita sembra mettersi subito in discesa per i bianconeri grazie al gol all’8′ del primo tempo di Kean, ma Valoti al 24′ porta la sfida nuovamente in parità. Ci pensa Federico Chiesa, in gol dopo oltre un anno a regalare i quarti alla squadra di Allegri. Il tecnico non era in panchina per squalifica, al suo posto c’era Landucci. In tribuna, oltre all’ allenatore toscano, il nuovo presidente Ferrero. AI quarti la Vecchia Signora incontrerà la Lazio. Il tabellino del match:

Factory della Comunicazione

JUVENTUS-MONZA 2-1 9′ Kean; 25′ Valoti (M); 78′ Chiesa

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli (74′ Di Maria), Paredes, Miretti (60′ Locatelli), Iling-Junior (74′ Alex Sandro); Soulé (60′ Chiesa), Kean (82′ Milik). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Barbieri, Kostic. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni (57′ Carlos Augusto); Antov (82′ Sensi), Pessina (Rovella), Ranocchia, D’Alessandro (67′ Izzo); Colpani, Valoti (67′ Vignato); Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Barberis, Petagna, Bondo, Ciurria, Machin, Colombo, Ferraris. Allenatore: Palladino

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

VAR: Nasca

Ammoniti: Antov (M), Rovella (M)