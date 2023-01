Ursini: “Ritorno Nicola? Non meritava di essere trattato così”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: “Il ritorno di Nicola? Per me è un fatto nuovo, Davide non meritava di essere trattato così ed essere allontanato. Certe volte i dirigenti vogliono andare oltre quello che la squadra può dare. La Salernitana doveva fare un campionato per la salvezza, punto e basta. Adesso è in una situazione tranquilla o quasi, ha sbagliato qualche partita, e non è giusto fare valutazioni su Nicola sulla base di altri obiettivi. Se lo mandi via e lo riprendi, delegittimi l’allenatore e lo sfiduci davanti alla squadra. Ripeto, Davide non meritava di essere trattato così. Ora arriva il derby col Napoli, la squadra più bella e forte della Serie A. I giocatori dovranno avere una reazione di rabbia, come ha giocato ieri la Cremonese al Maradona. Il Napoli, però, sta andando troppo forte per chiunque. Nicola? La sua forza è proprio il lato psicologico, avrà di nuovo un impatto forte e di rabbia con i suoi ragazzi. Non credo che sia stato tradito dalla squadra a Bergamo, lì è stata una partita incanalatasi malissimo per lui e la Salernitana. La cosa principale adesso è che si ricompattino prima il direttore e l’allenatore, perché di qui poi rinascerà la squadra che gli andrà dietro“

Factory della Comunicazione