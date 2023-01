Per Napoli vs Roma, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 gennaio saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna family e per la tribuna young.

Factory della Comunicazione

Il settore diversamente abili e la tribuna young saranno acquistabili attraverso una piattaforma dedicata e consultabile al seguente link

https://promozioni.ticketone.it/event/it/48506/90600215/napoli-vs-roma-serie-a-tim