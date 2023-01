Giuseppe Ambrosino cambia squadra ma resta in Serie B. L’attaccante di proprietà del Napoli, bomber dell’ultima Primavera, ha lasciato da qualche giorno il Como ed è un nuovo giocatore del Cittadella. Prestito secco fino a giugno per il centravanti nativo di Procida, classe 2003, che il Napoli ha scelto di far crescere in questa stagione permettendogli di maturare altrove esperienza. Corriere dello Sport

